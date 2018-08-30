Ростомеры с надписью «Расти большой, как Сергей Носов» подарены школьникам Магадана

Среди канцелярии в подарок шел ростомер с надписью «Расти большой, как Сергей Носов».

В департаменте образования мэрии Магадана заявили, что эти канцелярские наборы идут по линии министерства образования Магаданской области и дарятся школьником ежегодно с 2008 года, пишет Znak.