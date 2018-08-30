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#домахорошо
Ростомеры с надписью «Расти большой, как Сергей Носов» подарены школьникам Магадана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ростомеры с надписью «Расти большой, как Сергей Носов» подарены школьникам Магадана

Сегодня, 14:20Общество
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