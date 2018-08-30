Ростомеры с надписью «Расти большой, как Сергей Носов» подарены школьникам Магадана
Сегодня, 14:20Общество
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Магаданские школьники получили в подарок к 1 сентября канцелярские наборы с портретом врио губернатора области Сергея Носова. Среди школьных принадлежностей были ростомеры с надписью «Расти большой, как Сергей Носов».
Наборы школьных принадлежностей с портретом врио губернатора области и экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова получили школьники Магадана.
Среди канцелярии в подарок шел ростомер с надписью «Расти большой, как Сергей Носов».
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В департаменте образования мэрии Магадана заявили, что эти канцелярские наборы идут по линии министерства образования Магаданской области и дарятся школьником ежегодно с 2008 года, пишет Znak.
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