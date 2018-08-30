Штраф в 500 тыс. рублей: житель Сухого Лога осужден за перевозку спиртного без акциз
500 тыс. рублей заплатит житель Сухого Лога за перевозку с целью сбыта немаркированного спиртного.
Мужчина в 2015 году купил алкогольную продукцию, которая была произведена в Казахстане, однако не имела маркировки. При этом житель Сухого Лога не являлся индивидуальным предпринимателем и не имел лицензии на закупку, поставку, хранение и оптовую продажу продукции.
По данным следствия, житель Сухого Лога арендовал боксы в гаражах для хранения и в дальнейшем планировал продать спиртное.
Грузовик с алкоголем был остановлен сотрудниками ГИБДД по дороге в Камышлов. Общая стоимость изъятой продукции составила 2,1 млн рублей.
По решению суда мужчина приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей, а немаркированная алкогольная продукция подлежит уничтожению. Осужденный своей вины в совершении преступления не признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.