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#домахорошо
Штраф в 500 тыс. рублей: житель Сухого Лога осужден за перевозку спиртного без акциз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф в 500 тыс. рублей: житель Сухого Лога осужден за перевозку спиртного без акциз

Сегодня, 06:30Общество
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