Штраф в 500 тыс. рублей: житель Сухого Лога осужден за перевозку спиртного без акциз

Мужчина в 2015 году купил алкогольную продукцию, которая была произведена в Казахстане, однако не имела маркировки. При этом житель Сухого Лога не являлся индивидуальным предпринимателем и не имел лицензии на закупку, поставку, хранение и оптовую продажу продукции.

По данным следствия, житель Сухого Лога арендовал боксы в гаражах для хранения и в дальнейшем планировал продать спиртное.

Грузовик с алкоголем был остановлен сотрудниками ГИБДД по дороге в Камышлов. Общая стоимость изъятой продукции составила 2,1 млн рублей.