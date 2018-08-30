Тагильчане могут получить 500 тысяч рублей на собственный социальный проект

Тагильчане могут воплотить в жизнь любую идею, способствующую улучшению повышению качества жизни горожан. Для этого нужно оформить заявку на получение 500 тысяч рублей для создания собственного проекта.

Сбор заявок осуществляется для получения дополнительных средств из областного бюджета по решению, принятому на встрече соратников Уральский фонд поддержки гражданских инициатив.