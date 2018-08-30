Три новых городских прокурора назначены в Свердловской области

В прокуратуре Свердловской области произошли кадровые изменения и перестановки. Приказом генерального прокурора Юрия Чайки в трех городах Среднего Урала были назначены новые главы надзорного ведомства.
Новым прокурором Серова стал старший советник юстиции Алексей Рубан. В ведомстве он служит с 2003 года, за это время занимал должности помощника и заместителя прокурора Красноуральска, прокурора Верхотурского района.
Рубан сменил на посту старшего советника юстиции Андрея Аржаховского, который был переведен на должность прокурора Карпинска. В свою очередь старший советник юстиции Алексей Горяинов, ранее занимавший этот пост, был переведён в ЗАТО Лесной. Прежний глава надзорного ведомства Лесного теперь работает в Челябинской области, сообщает Znak.com.
28 августа кадровые назначения произошли в Следственном комитете России по Свердловской области. Являющееся вакантным место руководителя ведомства в соответствии с указом президента России занял Михаил Богинский.