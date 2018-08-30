Военно-патриотический клуб откроется на базе школы №80 в Нижнем Тагиле

Благотворительный фонд «Первый» займется созданием современного военно-патриотического клуба на территории школы №80 на ГГМ в Нижнем Тагиле.

У меня будет полностью отремонтировано помещение. В любой момент здесь все может затопить, здание может разрушиться. Здесь даже отключено освещение в целях пожарной безопасности, рассказала директор школы №80 Наталья Каурова.

Благотворительный фонд обещал взять на себя все затраты по ремонту и восстановлению помещения.

Я сам учился в этой школе, здесь учатся мои дети, поэтому она мне не безразлична, сообщил руководитель благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников.

Валерий Суров поддержал идею создания ВПК отметив, что ГГМ не обеспечен в должной мере площадками для военно-патриотического воспитания молодежи. Помимо этого Нижнему Тагилу требуется база для юнармейцев.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»