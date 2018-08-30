Законно ли? Власти Кушвы повысили плату за содержание имущества дома на 22%

Управляющая компания ООО «Городская компания» в Кушве увеличила платёж за содержание общедомового имущества на 22% вместо допустимых 7%. Жители дома по улице Фадеевых, 32 уверены, что это незаконно.
Жители дома получили новые квитанции, в которых почти на 200 рублей выросла плата по статье «содержание общедомового имущества». Возмущенная жительница дома обратилась в управляющую компанию.
Я ходила в УК и разговаривала с экономистом, она сказала, что это инициатива местных властей. Также мне пояснили, что три года они не брали за текущий ремонт. Говорят, что раньше такой статьи не было. Что, они из своего кармана выкладывали? А я взяла с собой квитанцию за июнь, там есть эта статья «Текущий ремонт общего имущества». Еще пояснили, город у нас старый, дома у нас старые. А три года назад эти дома были новыми?
Женщина в подтверждение своих слов предоставила квитанции.
Судя по предоставленной информации, платёж за электроэнергию поднялся на 5%, за воду – на 2,8%, а за содержание общедомового имущества – на 22%. Согласно указу губернатора Свердловской области №589-УГ, по всем городским округам предельный максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составляет 7% с 1 июля по 31 декабря 2018 года.
Получить оперативный комментарий от ответственных представителей управляющей компании и Кушвинского городского округа не удалось: уполномоченные давать комментарии лица – директор УК Смирнов Виктор Иванович и глава комитета по ЖКХ Шурыгин Александр Александрович – в течение всего рабочего дня были недоступны для общения со СМИ.
Директор будет на месте уже только утром, около 9 часов,сообщили TagilCity.ru в приёмной управляющей компании.
TagilCity.ru направил официальный запрос в администрацию губернатора на имя Высокинского Александра Геннадьевича, который занимает должность заместителя губернатора Свердловской области. Также чиновник, согласно указу, ответственен за контроль над исполнением указа.