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#домахорошо
Законно ли? Власти Кушвы повысили плату за содержание имущества дома на 22%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Законно ли? Власти Кушвы повысили плату за содержание имущества дома на 22%

Сегодня, 18:00Общество
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