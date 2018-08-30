Законно ли? Власти Кушвы повысили плату за содержание имущества дома на 22%

Я ходила в УК и разговаривала с экономистом, она сказала, что это инициатива местных властей. Также мне пояснили, что три года они не брали за текущий ремонт. Говорят, что раньше такой статьи не было. Что, они из своего кармана выкладывали? А я взяла с собой квитанцию за июнь, там есть эта статья «Текущий ремонт общего имущества». Еще пояснили, город у нас старый, дома у нас старые. А три года назад эти дома были новыми?