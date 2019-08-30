Депутаты Нижнетагильской гордумы одобрили покупку детского сада НТКРЗ

Администрация Нижнего Тагила будет участвовать в электронных торгах по продаже детского сада № 171 «Серебряное копытце». Детсад был выставлен на реализацию изначально за 18,3 миллиона рублей, однако потом цена была снижена до 9,1 миллиона рублей. Образовательное учреждение является действующим, его посещают юные жители Вагонки. В связи с этим мэрия Нижнего Тагила ранее обещала рассмотреть вопрос о покупке образовательного учреждения. Для этого необходимо пересмотреть текущий бюджет города.

Но надо понимать, это будут электронные торги. Стопроцентной гарантии, что выиграет город, нет. В то же время объект выставлен на продажу с обременением, а это значит, что по закону новому собственнику переформатировать его будет очень сложно, практически невозможно,ранее прокомментировал ситуацию с детским садом мэр Владислав Пинаев.