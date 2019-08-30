Экс-прокурор Пригородного района лишился водительских прав за пьяную езду

Помимо этого, Вейс за управление автомобилем в нетрезвом виде наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей.

9 июля этого года Вейс был остановлен сотрудниками ДПС. Мужчина находился за рулем Opel Astra. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения. В отношении силовика был составлен протокол по статье КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

После этого в ведомстве была инициирована проверка. В конце июля стало известно, что силовик уволился по собственному желанию.