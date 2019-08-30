Эксперты сообщили о мерах предупреждения коррупционных рисков

Вопросы внедрения комплаенс-систем обсудили специалисты во время проведения II Ежегодной конференции «Комплаенс-сегодня: защититься от рисков и выйти в плюс». Руководитель направления комплаенс УК «РОСНАНО» Юлия Циндик представила доклад на тему «Как построить эффективную комплаенс-функцию» и поделилась опытом о проведении интеграции комплаенс-систем в РОСНАНО, сообщает NewsNN.ru.

Циндик отметила, что первые этапы внедрения данной системы особенно важны. Здесь необходимо уделить особое внимание аналитике. На первом этапе необходимо здраво оценить текущие бизнес-процессы компании и составить список возможных комплаенс-рисков. После, основываясь на данном списке, необходимо составить уже расширенный годовой список комплаенс-рисков. Опираясь на полученные данные, можно приступать к снижению всех указанных рисков и оптимизации бизнес-процессов.

Циндик подчеркнула, что главной задачей этой системы является обучение сотрудников и их информированность. Например, в РОСНАНО все новые сотрудники проходят курс «Противодействия коррупции», а также ознакамливаются с корпоративными нормами поведения; получают всю необходимую информацию через портал компании по вопросам этики и противодействию коррупции.

Также к одним из важных этапов относится переоценка рисков и комплаенс-плана. На этой ступени руководители компаний должны оценить достигнутые цели и эффективные изменения в бизнесе. Также все результаты должны быть опубликованы - в этом кроется основной принцип социально-ответственного бизнеса. РОСНАНО каждый год составляет отчёт о проделанной работе в сфере антикоррупционного плана, а после предоставляет его совету директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК РОСНАНО».