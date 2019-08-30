Из-за грозы в нескольких районах Нижнего Тагила нарушено водоснабжение
Сегодня, 10:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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После грозы, прошедшей в Нижнем Тагиле вечером 29 августа, несколько районов города частично остались без водоснабжения. Ведутся восстановительные работы, сообщили TagilCity.ru в ЕДДС.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Из-за проблем с подачей электричества на Черноисточинском гидроузле на Вагонке и ГГМ отсутствует водоснабжение. В настоящий момент силами МРСК-Урала ведутся аварийные работы.
Чтобы запитать соцобъекты открыты задвижки Нижне-Выйской системы, водоснабжение появится в детских садах, на первых этажах зданий, фактически сейчас давление понижено, сообщил директор ЕДДС Григорий Омельков.
Напомним, что на территории Свердловской области штормовое предупреждение было объявлено 28 августа и продлено до вечера 30 августа.
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