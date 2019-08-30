Из-за грозы в нескольких районах Нижнего Тагила нарушено водоснабжение

Из-за проблем с подачей электричества на Черноисточинском гидроузле на Вагонке и ГГМ отсутствует водоснабжение. В настоящий момент силами МРСК-Урала ведутся аварийные работы.

Чтобы запитать соцобъекты открыты задвижки Нижне-Выйской системы, водоснабжение появится в детских садах, на первых этажах зданий, фактически сейчас давление понижено, сообщил директор ЕДДС Григорий Омельков.