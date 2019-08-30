На въезде в Нижний Тагил появился знак «Добро пожаловать в Калифорнию»

В переводе с английского текст знака означает, что дальше начинается граница Калифорнии. Неизвестно, кто установил этот знак, но подписчики нижнетагильских сообществ считают, что он появился в связи с высказыванием главы города Владислава Пинаева об уровне жизни в Нижнем Тагиле. Оно прозвучало на встрече с представителями студенческих объединений и общественных движений, которая прошла в День молодёжи.