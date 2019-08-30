На въезде в Нижний Тагил появился знак «Добро пожаловать в Калифорнию»
Сегодня, 23:06ОбществоФото: vk.com/chptagil
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Под знаком «Нижний Тагил», который расположен на Свердловском шоссе на въезде со стороны Николо-Павловского, появилась надпись «Welcome to California!», сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
В переводе с английского текст знака означает, что дальше начинается граница Калифорнии. Неизвестно, кто установил этот знак, но подписчики нижнетагильских сообществ считают, что он появился в связи с высказыванием главы города Владислава Пинаева об уровне жизни в Нижнем Тагиле. Оно прозвучало на встрече с представителями студенческих объединений и общественных движений, которая прошла в День молодёжи.
Вам не удалось пожить в Нижнем Тагиле в 80-е. Я на соревнования приезжал сюда ребёнком. Мы сейчас здесь живём в штате Калифорния, во Флориде, в заповедной зоне,отметил тогда Владислав Юрьевич.
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