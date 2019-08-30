Школы Нижнего Тагила готовы к учебному году

Глава Управления образования Татьяна Удинцева сообщила, что все школы готовы принять тагильчан. Исключение составляет 72 школа, но, по заявлению Управления образования, этот вопрос будет решен в самое ближайшее время.

Все акты о выполненных работах в школах приняты. На случай плохой погоды подготовлен вариант проведения линеек в актовых залах, отметила Удинцева.

Первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин попросил отдельное внимание уделить дорожным знакам и разметке, чтобы все было готово ко Дню знаний и празднованию начала учебного года.