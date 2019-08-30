Школы Нижнего Тагила готовы к учебному году

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30 августа на аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила руководители профильных управлений отчитались о готовности школ к новому учебному году.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Глава Управления образования Татьяна Удинцева сообщила, что все школы готовы принять тагильчан. Исключение составляет 72 школа, но, по заявлению Управления образования, этот вопрос будет решен в самое ближайшее время.
Все акты о выполненных работах в школах приняты. На случай плохой погоды подготовлен вариант проведения линеек в актовых залах, отметила Удинцева.
Первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин попросил отдельное внимание уделить дорожным знакам и разметке, чтобы все было готово ко Дню знаний и празднованию начала учебного года.
Напомним, ранее школы Нижнего Тагила сотрудники МЧС проверили на безопасность.
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