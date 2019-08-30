Свердловская прокуратура перенесла сроки проверки по делу о группе Дятлова

Ранее прокуратура намеревалась сообщить о результатах проверки в августе или сентябре 2019 года, однако теперь этот срок переносится на конец 2019 – начало 2020 года. По каким причинам затягивается проверка в прокуратуре не сообщили. Также в ведомстве не пояснили какие именно экспертизы затягиваются.