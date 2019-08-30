Свердловская прокуратура перенесла сроки проверки по делу о группе Дятлова

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Результаты проверки, которую организовала прокуратура Свердловской области по факту гибели группы туристов во главе с Игорем Дятловым, будут оглашены не ранее 2020 года. Об это пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Ранее прокуратура намеревалась сообщить о результатах проверки в августе или сентябре 2019 года, однако теперь этот срок переносится на конец 2019 – начало 2020 года. По каким причинам затягивается проверка в прокуратуре не сообщили. Также в ведомстве не пояснили какие именно экспертизы затягиваются.
Напомним, что ранее прокуратура Свердловской области организовала комиссию для проведения необходимых мероприятий по данному делу. В ведомстве отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии гибели туристов. Специалисты отрабатывают версии смерти студентов УПИ, связанные с природными явлениями – лавиной, ураганом, снежной доской.
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