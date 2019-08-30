Тагильский общественник устроил пикет у здания свердловского Минздрава

Как рассказал Коровин, акцию он решил провести после того, как в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов.

Этим летом я лежал в больнице, где уволились хирурги и виной всему не главврач или министр, а система и правительство. И если не я об этом заявлю, то кто? написал общественник на своей странице в соцсети.

Коровин простоял у здания регионального Минздрава почти час, однако его акция осталась незамеченной, по крайне мере за это время никто из представителей министерства к нему не вышел.