Тагильский общественник устроил пикет у здания свердловского Минздрава
В Екатеринбурге у здания свердловского Минздрава прошел одиночный пикет тагильского общественника Ильи Коровина.
Как рассказал Коровин, акцию он решил провести после того, как в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов.
Этим летом я лежал в больнице, где уволились хирурги и виной всему не главврач или министр, а система и правительство. И если не я об этом заявлю, то кто? написал общественник на своей странице в соцсети.
Коровин простоял у здания регионального Минздрава почти час, однако его акция осталась незамеченной, по крайне мере за это время никто из представителей министерства к нему не вышел.
Напомним, что после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле проходит ряд проверок. Сообщалось об отстранении от работы главврачей двух больниц, однако на местах эту информацию не подтверждают. Тагильские хирурги впоследствии согласились забрать заявления об уходе. Им пообещали решить вопрос с низкими зарплатами, а также оплатить переработки.