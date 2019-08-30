Талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге выберут россияне

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для выбора талисмана Универсиады-2023 будут организованы выборы, в которых смогут принять участие жители России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
30 августа прошло совещание по подготовке ко Всемирным студенческим играм. На совещании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что процедура выбора талисмана будет максимально открытой, возможность проголосовать за него получат все жители России.
Также губернатор высказал мнение, что символика должна учитывать специфику региона.
Как отмечали участники рабочей встречи, часть объектов спортивной инфраструктуры Универсиады-2023 сегодня полностью готова, но предстоит построить еще несколько площадок. Идет активная подготовка мастер-плана Универсиады, подготовлен проект программы по организации и проведению студенческих игр.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей