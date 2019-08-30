Тренер-онанист выплатит 300 тысяч рублей семье пострадавшей девочки
Сегодня, 20:28ОбществоФото: «Комсомольская Правда Урал»
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Алексей Сушко, по решению суда, выплатит 300 тысяч рублей семье школьницы, за онанизм рядом с которой он получил 6 лет колонии строго режима, сообщает «Комсомольская правда».
Семья ученицы из Екатеринбурга подала в суд на фитнес-тренера, который ранее был осужден за мастурбацию на диване вблизи этой девочки. Изначально родители ребенка подавали иск на 2 миллиона рублей, но судья назначил выплату в размере 300 тысяч рублей.
Представители ответчика, который на суде общался через видеосвязь из колонии, планируют обжаловать решение по этому гражданскому делу. На рассмотрение иска представители истца не явились.
История с Алексеем Сушко началась в 2017 году, когда по видеозаписи из фитнес-клуба было решено, что он занимался онанизмом в присутствии школьницы. Суд изначально назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, а после смягчил приговор до 6 лет.
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