Тренер-онанист выплатит 300 тысяч рублей семье пострадавшей девочки

Семья ученицы из Екатеринбурга подала в суд на фитнес-тренера, который ранее был осужден за мастурбацию на диване вблизи этой девочки. Изначально родители ребенка подавали иск на 2 миллиона рублей, но судья назначил выплату в размере 300 тысяч рублей.

Представители ответчика, который на суде общался через видеосвязь из колонии, планируют обжаловать решение по этому гражданскому делу. На рассмотрение иска представители истца не явились.