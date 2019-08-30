В Челябинске стартовал последний этап конкурса “Лидеры энергетики”

Заключительную часть мероприятия «Лидеров энергетики» проводят по методике и правилам конкурса «Лидеры России». 440 инженеров, работников предприятий электросетевой отрасли России, удачно прошедших отбор, в командах по десять человек за круглыми столами сегодня займутся решением профильных кейсов по насущным вопросам работы электросетевого комплекса, пишет kursdela.biz.

Работу конкурсантов оценят приглашенные специалисты - в частности, том числе, среди них победители конкурсов, проводившихся ранее, министерство энергетики РФ и представители структур ГК «Россети».

По его итогам определят сотню специалистов, которых рассмотрят в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в подразделениях ГК «Россети».

Для участников конкурса свое приветствие прислал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В послании премьер-министра, в частности говорится:

«Современный энергокомплекс является одним из важнейших условий экономического развития страны и развития социальной сферы. Сейчас перед отраслью поставлены новые крупные задачи. Их не получится решить без вас - талантливых, целеустремленных, с большими амбициями людей, на которых нами возлагаются большие надежды. Именно вы обладаете ярким, нестандартным мышлением, благодаря которому реализуются самые смелые и передовые идеи. Не сомневаюсь, что у вас получится показать не только глубокие знания, но также особые качества лидеров».

«Участники конкурса в лице топ-менеджеров РЭС «Россетей» и схожих с ними структур на других предприятиях, являются без преувеличения интеллектом и руками системной надежности всего электросетевого комплекса страны. Принимая решение о старте конкурса «Лидеры энергетики» мы хотели, прежде всего, подчеркнуть, насколько данная категория управленцев важна для отрасли», - сказал глава предприятия «Россети» Павел Ливинский.

По словам руководителя энергохолдинга, «в этом конкурсе проигравших быть не может».