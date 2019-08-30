В Екатеринбург прибыл пояс святителя Иоанна Шанхайского

Пояс в середине прошлого века принадлежал архиепископу Русской православной церкви за границей, который прославился чудотворством. Святыню в Екатеринбург доставили из Канады.

Пояс будет находиться в Екатеринбурге до 8 сентября. После он отправится по городам Свердловской области: с 9 по 15 сентября — Каменск-Уральский, с 15 по 20 сентября — Алапаевск, с 20 по 24 сентября –Нижний Тагил, с 24 по 25 сентября — Верхотурье, с 25 по 30 сентября — Серов.