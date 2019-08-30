В Госдуме отреагировали на ситуацию с «бунтом» тагильских хирургов

Морозов подчеркнул, что данная ситуация должна стать сигналом для всех руководителей в сфере здравоохранения, первоочередно речь идет о руководителях медучреждений.

Парламентарий также отметил, что главврачи тагильских больниц должны были заметить тревожные сигналы, так как ситуация не могла возникнуть за один день. При этом депутат подчеркнул, что действия местных властей и Минздрава на инцидент «были адекватными».