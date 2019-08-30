В Госдуме отреагировали на ситуацию с «бунтом» тагильских хирургов
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время встречи с журналистами заявил, что главврачи больниц в Нижнем Тагиле «должным образом не отреагировали на недовольство» сотрудников, пишет ТАСС.
Морозов подчеркнул, что данная ситуация должна стать сигналом для всех руководителей в сфере здравоохранения, первоочередно речь идет о руководителях медучреждений.
Парламентарий также отметил, что главврачи тагильских больниц должны были заметить тревожные сигналы, так как ситуация не могла возникнуть за один день. При этом депутат подчеркнул, что действия местных властей и Минздрава на инцидент «были адекватными».
Напомним, что после массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле проходит ряд проверок. Сообщалось об отстранении от работы главврачей двух больниц, однако на местах эту информацию не подтверждают. Тагильские хирурги впоследствии согласились забрать заявления об уходе. В настоящий момент в Нижнем Тагиле работают также хирурги из Екатеринбурга. Они уже рассказали об условиях работы.