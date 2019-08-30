В Нижнем Тагиле 65 школ примут учеников 1 сентября

В Нижнем Тагиле 65 школ откроют двери для 38 914 юных тагильчан в этом учебном году, сообщает пресс-служба мэрии.
30 августа в ГДДЮТ Нижнего Тагила прошел педагогический совет, на котором глава города Владислав Пинаев поздравил педагогов с началом нового учебного года. Также учителей поздравили депутаты Заксобрания и Нижнетагильской гордумы.
Владислав Пинаев отметил, что в этом году отроется новая школа № 100. Муниципалитет реализует программу по капремонту старых школ. Благодаря этой программе ремонт был проведен в школах № 56 и 72. Школы № 85 и 24 готовятся к ремонту.
Дети достойны всего самого лучшего, поэтому мы держим курс на развитие системы образования и ее совершенствование,сказал мэр.
Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам работы в 2018 году пять детских садов города попали в ТОП-500 лучших детских садов России. Два детских объединения получили звание «Элита российского образования». В Нижнем Тагиле 100% дошкольников в возрасте с трех до семи лет обеспечены местами в садиках.