В Нижнем Тагиле 65 школ примут учеников 1 сентября

30 августа в ГДДЮТ Нижнего Тагила прошел педагогический совет, на котором глава города Владислав Пинаев поздравил педагогов с началом нового учебного года. Также учителей поздравили депутаты Заксобрания и Нижнетагильской гордумы.

Владислав Пинаев отметил, что в этом году отроется новая школа № 100. Муниципалитет реализует программу по капремонту старых школ. Благодаря этой программе ремонт был проведен в школах № 56 и 72. Школы № 85 и 24 готовятся к ремонту.

Дети достойны всего самого лучшего, поэтому мы держим курс на развитие системы образования и ее совершенствование,сказал мэр.