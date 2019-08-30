В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-спецназовцу, избившему журналистку

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила приговорил мужчину к штрафу в размере пяти тысяч рублей, а также к 360 часам исправительных работ. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, журналистка муниципального телеканала не приняла его извинения.

Напомним, нападение произошло 4 января этого года и попало на камеры видеонаблюдения. Новожилов в состоянии алкогольного опьянения напал на Самойлову и с криками «Я тебя сейчас убью» избил ее у входа в местный клуб. Позже тагильчанин пояснил, что перепутал журналистку со своей супругой. В результате инцидента девушка получила сотрясение мозга и ЧМТ.