В Серове жителей, самостоятельно построивших мост, вызывают в СКР

Сегодня в СКР вызвали местную жительницу Анастасию Пристав, она была приглашена на опрос в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».

Женщина пояснила, что у нее спрашивали данные других жителей, сколько человек проживает в селе, как долго простоял предыдущий мост. Следователи сравнивали пояснения с ответами администрации Серова.

В ближайшее время, по ее словам, будут опрошены и другие жители.