В Серове жителей, самостоятельно построивших мост, вызывают в СКР
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жителей села Филькино под Серовом после самостоятельного строительства моста через реку Каква вызывают к следователю, пишет интернет-издание Znak.
Сегодня в СКР вызвали местную жительницу Анастасию Пристав, она была приглашена на опрос в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».
Женщина пояснила, что у нее спрашивали данные других жителей, сколько человек проживает в селе, как долго простоял предыдущий мост. Следователи сравнивали пояснения с ответами администрации Серова.
В ближайшее время, по ее словам, будут опрошены и другие жители.
Напомним, что жители села Филькино оказались отрезаны от мира после того, как разрушился мост через реку Каква. Они с 2017 года добивались помощи от мэрии, а в последствии, не дождавшись решения проблемы, построили мост своими силами.
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