Евгений Куйвашев поздравил жителей Урала с Днем пенсионера

В этом году были выявлены разные проблемы, но мы уже предприняли все необходимые меры для их решения. Всех коснулся режим самоизоляции. В такое трудное время пожилым людям помогали добровольцы и сотрудники социальных служб, говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.