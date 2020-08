Евгений Куйвашев поздравил жителей Урала с Днем пенсионера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем обращении поздравил с Днем пенсионера жителе Урала, сообщает Департамент информационной политики.

В своей речи он поблагодарил старшие поколения, которые своим трудом помогали строить инфраструктуру региона. Он отметил, что данный праздник уникален и существует только в Уральском федеральном округе. В этом году были выявлены разные проблемы, но мы уже предприняли все необходимые меры для их решения. Всех коснулся режим самоизоляции. В такое трудное время пожилым людям помогали добровольцы и сотрудники социальных служб, говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор отмечает, что старшее поколение внесло неоценимый вклад в развитие региона. В этот день хотел бы пожелать нашим пенсионерам не унывать, быть счастливыми и здоровыми. Надеюсь, что вы достаточно окружены заботой родных и близких, подытожил губернатор. Летом властями был анонсирован рост пенсий до 2024 года. Минтруда обещает индексировать пенсионные выплаты с превышением уровня инфляции. Власти анонсировала реальный рост пенсий россиян до 2024 года

Related news: Власти анонсировала реальный рост пенсий россиян до 2024 года

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter