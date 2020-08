«Люди особого склада»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем шахтера

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жителей города с Днем шахтера, сообщает пресс-служба администрации города.

Шахтеры — люди особого склада. Их отличает сила духа, выносливость, выдержка, умение напряженно трудится, грамотно и четко действовать в экстремальных условиях. В этот день мы чествуем их отвагу и героизм, сказал Владислав Пинаев. Он отметил, что история города началась с освоения недр уральской земли и добычи железной руды на Высокогорском месторождении. Сегодня горное дело продолжает развиваться. Самое старейшее предприятие нашего города — ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Свой потенциал и стремление к росту предприятие сохраняет до сих пор, сказал мэр. Он добавил, что шахтер является одной из наиболее опасных профессий и пожелал горнякам здоровья, благополучия и удачи. Кроме того, с поздравлением выступил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что добыча и переработка полезных ископаемых была и остается одной из важнейших отраслей экономики. Он выделил проект АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», который начал первый этап разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Планируется, что в 2021 году начнется промышленная добыча руды. Также он отметил начало добычи и переработки бериллов на «Мариинском прииске». На его базе планируется создать единственный в России Центр компетенций по производству одного из самых редких металлов в мире — бериллия. Этот проект одобрен руководством госкорпорации «Ростех».

