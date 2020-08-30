«Люди особого склада»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем шахтера

Он выделил проект АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», который начал первый этап разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Планируется, что в 2021 году начнется промышленная добыча руды. Также он отметил начало добычи и переработки бериллов на «Мариинском прииске». На его базе планируется создать единственный в России Центр компетенций по производству одного из самых редких металлов в мире — бериллия. Этот проект одобрен руководством госкорпорации «Ростех».