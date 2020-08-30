В Нижнем Тагиле проводится викторина по достопримечательностям Ленинского района

В Нижнем Тагиле проводится викторина по достопримечательностям Ленинского района

Сегодня, 14:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Администрация Ленинского района Нижнего Тагила проводит онлайн-викторину, в которой предлагается проверить свои знания достопримечательностей, сообщается в группе администрации Ленинского района во «Вконтакте».

Викторина «Узнай район» проводится муниципалитетом с 25 августа по 14 сентября в онлайн-режиме. Викторина проверяет знания по истории и достопримечательностям Ленинского района Нижнего Тагила.

На сайте викторины попросят ввести фамилию и возраст.

Photo:сайт конструктора тест onlinetestpad.com

Затем гражданам предложат пройти опрос на время.

Photo:сайт конструктора тест onlinetestpad.com

Победитель получит диплом после прохождения викторины, а также подарок на память.

28 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших учителей дипломами. Награждение проходило в городском Дворце детского и юношеского творчества.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
администрациявикторинаонлайнадминистрация Нижнего Тагилатест
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы