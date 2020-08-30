«Затыкают рот»: уральский схимонах Сергий жалуется на СМИ и силовые структуры

Отец Сергий из Среднеуральского женского монастыря опубликовал на новом канале на YouTube видео проповеди перед последователями. В нем он рассказывает, как представители власти просят его умерить политические заявления. Также отец пожаловался, что на него идет массированная атака СМИ.

Средства массовой информации, силовики, другие разные структуры просто атакуют нашу обитель. Просят заткнуться, рот закрыть, отправляться в ад, говорит схимонах Сергий. Всеволод Могучев, представитель схимонаха Сергия, недавно рассказал, что YouTube-канал отца Сергия подвергся блокировке по решению Роскомнадзора за разжигание религиозной, национальной и иной розни. РПЦ планирует законными методами отобрать у схимонаха Сергия Среднеуральский женский монастырь. Митрополит Екатеринбуржский Кирилл отметил, что церковь со своей стороны уже предприняла все необходимые действия, здания монастыря осталось только оформить. Ютуб-канал уральского схимонаха Сергия удалят по решению Роскомнадзора Схиигумен Сергий стал извесиен благодаря своим высказываниям в отношении коронавируса. Схимонах утверждал, что не уверен в его существовании и призывал нарушать режим самоизоляции. Также отец Сергий предлагал устроить митинги «как в Хабаровске» против коронавируса и сетей 5G. В результате он был лишен сана. «Пандемия неверия»: отец Сергий вновь выступил против COVID-19 и 5G

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