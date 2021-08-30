Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году

Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году
Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году
Сегодня, 18:06ОбществоФото: 1MI
Четыре учебных заведения в Свердловской области оштрафованы за ненадлежащую подготовку к 1 сентября, две их них — в Нижнем Тагиле.

Две школы в Нижнем Тагиле, одна в Богдановиче, и одна в Сухом Логу оштрафованы на общую сумму 31 тысяча рублей. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Основные претензии контролирующего ведомства связаны с ненадлежащим материально-техническим оснащением учебных заведений и недостатками по ремонту.

Еще пять школ региона не успели вовремя выполнить предписания Роспотребнадзора: в двух строители не достроили учебные корпуса, еще в нескольких не хватает учебных материалов, спортивного оборудования и школьных автобусов, пишет ИА «Новый день».

Свердловская прокуратура вынесла представления генподрядчикам, выполняющим строительство новых учебных корпусов в школе № 1 Верхней Пышмы и школы № 167 областного центра.

Областная Госавтоинспекция проверила более 500 школьных автобусов, при этом выяснилось, что один из них уже почти год находится на ремонте после ДТП. В некоторых населенных пунктах водители или вообще отсутствуют, либо у них просрочены карты тахографа, поэтому машины не могут выйти на маршрут.

Однако в региональном Министерстве образования заявляют, что все учебные заведения (а их около 1050 в Свердловской области), полностью готовы принять детей. В этом году на подготовку к учебному году власти потратили четыре миллиарда рублей, всего планируется принять чуть более 525 тысяч учеников, 66 тысяч из которых пойдут в школу в первый раз.

Напомним, более четырех тысяч силовиков будут охранять свердловских школьников 1 сентября.

Материалы по теме:
Свердловская областьРоспотребнадзорштрафышколыподготовка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы