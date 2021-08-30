Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году

Четыре учебных заведения в Свердловской области оштрафованы за ненадлежащую подготовку к 1 сентября, две их них — в Нижнем Тагиле.

Две школы в Нижнем Тагиле, одна в Богдановиче, и одна в Сухом Логу оштрафованы на общую сумму 31 тысяча рублей. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Основные претензии контролирующего ведомства связаны с ненадлежащим материально-техническим оснащением учебных заведений и недостатками по ремонту. Еще пять школ региона не успели вовремя выполнить предписания Роспотребнадзора: в двух строители не достроили учебные корпуса, еще в нескольких не хватает учебных материалов, спортивного оборудования и школьных автобусов, пишет ИА «Новый день». Свердловская прокуратура вынесла представления генподрядчикам, выполняющим строительство новых учебных корпусов в школе № 1 Верхней Пышмы и школы № 167 областного центра. Областная Госавтоинспекция проверила более 500 школьных автобусов, при этом выяснилось, что один из них уже почти год находится на ремонте после ДТП. В некоторых населенных пунктах водители или вообще отсутствуют, либо у них просрочены карты тахографа, поэтому машины не могут выйти на маршрут. Однако в региональном Министерстве образования заявляют, что все учебные заведения (а их около 1050 в Свердловской области), полностью готовы принять детей. В этом году на подготовку к учебному году власти потратили четыре миллиарда рублей, всего планируется принять чуть более 525 тысяч учеников, 66 тысяч из которых пойдут в школу в первый раз. Напомним, более четырех тысяч силовиков будут охранять свердловских школьников 1 сентября. Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков

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