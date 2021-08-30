Эксперты считают, что концепция РОП должна заработать к 2022 году

По информации kp.ru, компании по утилизации считают, что затягивания с новыми требованиями дорого обходятся госбюджету, и в результате заметно тормозятся процессы развития отечественной экономики. Эксперты считают, что количество мусора на российских свалках увеличивается с каждым годом. Около 90% отходов захороняют на полигонах, причем свыше половины не могут утилизировать.
По мнению экологов, в ближайшие пять лет на свалках страны не останется места для мусора. Избежать подобного можно лишь за счет РОП. Данная инициатива обяжет бизнес утилизировать отходы самостоятельно или же платить экосбор, который пойдет на развитие производств для вторичной переработки мусора. Это позволит улучшить рынок переработки отходов.
Генеральный директор компании-утилизатора АО «СОЭМЗ» Денис Кондратьев отметил, что отрасль ожидает введение концепции с 2015 года и давно нарастила свои мощности. Он считает, что состояние ожидания затянулось.
По мнению заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдара Неверова, после начала работы системы необходимо назначить единого руководителя для учета всех процессов утилизации и прозрачности. Также он считает, что уже нет сомнений в старте программы к 2022 году. Экосбор должен в существенно больших размерах поступать в бюджет страны. Эти средства помогут изменить качество финансирования в мусороперерабатывающей индустрии.
Исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев считает, что новая концепция РОП позволит перейти на экономику замкнутого цикла. В свою очередь это откроет новые рабочие места и уменьшит число полигонов в стране. Отмечается, что каждая отсрочка подобной инициативы лишь приводит к многочисленным тратам на уничтожение свалок и рекультивацию полигонов.