Эксперты считают, что концепция РОП должна заработать к 2022 году

По мнению заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдара Неверова, после начала работы системы необходимо назначить единого руководителя для учета всех процессов утилизации и прозрачности. Также он считает, что уже нет сомнений в старте программы к 2022 году. Экосбор должен в существенно больших размерах поступать в бюджет страны. Эти средства помогут изменить качество финансирования в мусороперерабатывающей индустрии.