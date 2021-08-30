Эксперты заявили о поддержке проекта закона о РЭО

По информации kp.ru, Минприроды РФ разработал закон, который позволит РЭО в полной мере управлять системой обращения с отходами. Его принятие также позволит принимать участие в формировании государственной политики по вопросам охраны окружающей среды и противодействия изменениям климата.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что проект федерального закона поможет создать государственную систему экологического мониторинга и управлять ею, а также контролировать строительство и реконструкцию объектов, финансируемых из средств РЭО или субсидий из бюджета. Кроме того, данная законодательная инициатива поможет создать единую цифровую платформу, где можно будет отслеживать выбросы вредных веществ.
Отметим, что федеральный закон поможет упростить финансирование инвесторов мусороперерабатывающих предприятий. РЭО планирует создать фонд, который будет давать гарантии в виде денег или других активов. За работой фонда будет следить наблюдательный совет компании.
По словам заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО «Деловая Россия» Ильдара Неверова, РЭО необходимо наделить такими полномочиями, которые позволяли бы экологическому оператору быть партнером инвесторов отрасли по обращению с ТКО, соинвестором, финансовым рычагом и административным ресурсом.
Также предприниматели рассчитывают, что будут привлечены к обсуждению законопроекта. По их мнению, это позволит заняться более тщательной проработкой документа, а также получить обратную связь от самих исполнителей.
Изменения функции РЭО дадут толчок развитию всей системы обращения с ТКО, а также более оперативно достигать целей в рамках федеральной программы «Экология». К слову, к 2030 году планируется отсортировать 100% отходов, а долю захоронения снизить до 50% (сейчас более 90% отходов направляются на полигон).