Эксперты заявили о поддержке проекта закона о РЭО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что проект федерального закона поможет создать государственную систему экологического мониторинга и управлять ею, а также контролировать строительство и реконструкцию объектов, финансируемых из средств РЭО или субсидий из бюджета. Кроме того, данная законодательная инициатива поможет создать единую цифровую платформу, где можно будет отслеживать выбросы вредных веществ.