Фундамент первого ритуального храма планируется заложить в Нижнем Тагиле

По словам инициатора стройки, предпринимателя Александра Егорычева, идея построить храм появилась свыше 5 лет назад. В 2015 году властями был выделен земельный участок, а в 2017 году были получены заключение о соответствии проекта градостроительному плану и разрешение на строительство.
Егорычев отметил, что за все время, которое прошло с момента получения разрешения на строительство, были собраны пожертвования — около 500 тысяч. На данный момент общий бюджет в районе 1,5 миллиона рублей.
Идею возведения храма также поддержали городские власти, депутаты и врачи. Проект храма благословили и правящие архиереи Нижнетагильской епархии, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил на месте бизнес-центра «Рубин» восстановить храм Малый Златоуст. По его мнению, здание в центре города не является великим памятником архитектуры.