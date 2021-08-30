Конфликт качканарских буддистов и ЕВРАЗа набирает новые обороты

Сообщение о несогласии с возобновлением слушания по делу о сносе религиозных построек под Качканаром появилось на странице общины. Буддисты апеллируют тем, что истёк срок давности по делу – производство прекратили после подписания сторонами процесса соглашения. В итоге суд возобновил рассмотрение дела в связи со сменой в документах истца – ранее обязанности по сносу храма были возложены на Министерство природных ресурсов Свердловской области. Сейчас исполнением судебного решения должен заняться ЕВРАЗ.
Отдельным пунктом буддисты прописали оспаривание перевода территории, на которой располагается храм, из лесного фонда в земли промышленного назначения. «Шедруб-линг» считает, что это было сделано незаконно – необходимые для процедуры перевода земель общественные слушания и другие процедуры не проводились.
Рассмотрение жалобы буддистов назначено на первое сентября.
Напомним, конфликт между буддистами в Качканаре и холдингом ЕВРАЗ разгорелся в 2014 году. Изначально суд постановил выселить общину из храма, однако в течение долгого времени стороны пытались уладить конфликт. В начале января 2021 года появилась информация о достигнутой договорённости между общиной, правительством Свердловской области и горнодобывающим предприятием.