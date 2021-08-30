Конфликт качканарских буддистов и ЕВРАЗа набирает новые обороты

Буддистская община из Качканара «Шедруб-линг» будет оспаривать решение о сносе монастыря. Ранее буддисты сообщали о достигнутой договорённости между ними и предприятием холдинга.

Сообщение о несогласии с возобновлением слушания по делу о сносе религиозных построек под Качканаром появилось на странице общины. Буддисты апеллируют тем, что истёк срок давности по делу – производство прекратили после подписания сторонами процесса соглашения. В итоге суд возобновил рассмотрение дела в связи со сменой в документах истца – ранее обязанности по сносу храма были возложены на Министерство природных ресурсов Свердловской области. Сейчас исполнением судебного решения должен заняться ЕВРАЗ. Фото: страница общины во ВКонтакте Отдельным пунктом буддисты прописали оспаривание перевода территории, на которой располагается храм, из лесного фонда в земли промышленного назначения. «Шедруб-линг» считает, что это было сделано незаконно – необходимые для процедуры перевода земель общественные слушания и другие процедуры не проводились. Рассмотрение жалобы буддистов назначено на первое сентября. Напомним, конфликт между буддистами в Качканаре и холдингом ЕВРАЗ разгорелся в 2014 году. Изначально суд постановил выселить общину из храма, однако в течение долгого времени стороны пытались уладить конфликт. В начале января 2021 года появилась информация о достигнутой договорённости между общиной, правительством Свердловской области и горнодобывающим предприятием. Свердловские буддисты с горы Качканар и ЕВРАЗ уладили конфликт

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