Контрафактной одеждой Nike торговала на Вые тагильская предприниматель

К административной ответственности привлечена предприниматель из Нижнего Тагила за продажу контрафактной одеждой Nike в магазине «ИТИ» на Вые. Бизнесмену штраф заменили на предупреждение.

1 апреля 2021 года была проведена проверка в магазине одежды «ИТИ» на улице Красноармейская, 143А в Нижнем Тагиле. Полиция изъяла в торговой точке 16 мужских и женских костюмов, футболок, штанов и пар носков с логотипом Nike. Согласно заключению «Найк Инноувейт СВ.» от 10 июня 2021 года, никаких соглашений об использовании товарного знака с предпринимателем заключено не было, разрешений на производство и реализацию на территории РФ компания не давала. Предприниматель использовала товарный знак Nike при отсутствии соглашения с правообладателями. Согласно ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ за такие правонарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов. Однако, так как правонарушение было зафиксировано впервые, суд заменил штраф на предупреждение, вся одежда была конфискована, указано в решении арбитражного суда Свердловской области. Напомним, предприниматель из Нижнего Тагила получил штраф 50 тысяч рублей за продажу контрафактных кукол LOL в магазине на Вагонке. За продажу поддельных кукол LOL тагильский предприниматель получил штраф в 50 тысяч

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