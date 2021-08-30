Музей оружия по проекту британского архитектора появится в Екатеринбурге

Большой музей оружия появится в Екатеринбурге. Планируется, что здание будет построено по проекту, который подготовит британский архитектор Норман Фостер.

Данный анонс на заседании Совета неравнодушных горожан сделал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Здание возведет бюро Foster+Partners при поддержке Русской медной компании (РМК). По мнению мэра, музей станет точкой притяжения горожан и попадет во все путеводители для туристов, сообщает Е1. Напомним, по решению командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина в Верхней Пышме будет возведен военный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Храм будет строиться из дерева в парке «Патриот». Военный храм Александра Невского будет возведен вблизи Екатеринбурга

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