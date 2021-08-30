«Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии после скандала с укусом змеи

О том, что их выставляют живодерами и убийцами после скандала рассказала Е1 директор зоопарка Юлия Шулева. Она отметила, что зоопарк не работал из-за пандемии девять месяцев, поэтому им пришлось влезть в долги. По словам директора, «Парк бабочек» никогда не приносил дохода.