«Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии после скандала с укусом змеи

«Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии после скандала с укусом змеи
«Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии после скандала с укусом змеи
Сегодня, 18:27ОбществоФото: pixabay.com
Руководство «Парка бабочек» сообщило о закрытии. Накануне там змея укусила 5-летнюю девочку.

О том, что их выставляют живодерами и убийцами после скандала рассказала Е1 директор зоопарка Юлия Шулева. Она отметила, что зоопарк не работал из-за пандемии девять месяцев, поэтому им пришлось влезть в долги. По словам директора, «Парк бабочек» никогда не приносил дохода.

Мы хотели привить людям любовь к животным, показать, что это живые существа и чувства, они чувствуют всё, как люди, рассказала Юлия Шулева.

Зоопарк закроется в ближайшее время, когда обитателям найдут новых хозяев.

Дело об укусе змеи взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. На руководство может быть заведено уголовное дело.

Напомним, змея укусила 5-летнюю девочку за шею в контактном зоопарке в Екатеринбурге. После инцидента в Следственном комитете организована проверка.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
девочкапаркукусзмеябабочкиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы