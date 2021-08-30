«Парк бабочек» в Екатеринбурге объявил о закрытии после скандала с укусом змеи

О том, что их выставляют живодерами и убийцами после скандала рассказала Е1 директор зоопарка Юлия Шулева. Она отметила, что зоопарк не работал из-за пандемии девять месяцев, поэтому им пришлось влезть в долги. По словам директора, «Парк бабочек» никогда не приносил дохода.
Мы хотели привить людям любовь к животным, показать, что это живые существа и чувства, они чувствуют всё, как люди, рассказала Юлия Шулева.
Зоопарк закроется в ближайшее время, когда обитателям найдут новых хозяев.
Дело об укусе змеи взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. На руководство может быть заведено уголовное дело.
Напомним, змея укусила 5-летнюю девочку за шею в контактном зоопарке в Екатеринбурге. После инцидента в Следственном комитете организована проверка.