По миллиону за победу в конкурсе «Земский учитель» получат 48 свердловских педагогов

48 учителей начнут 1 сентября преподавать в сельских школах в Свердловской области. Педагоги участвовали в программе «Земский учитель» и были утверждены по итогам конкурсного отбора.

На данный момент 40 учителей, которые прибыли на свои рабочие места, уже получили один миллион рублей. Другие 8 еще заканчивают с оформлением нужных документов. После этого сумма также придет на их счета, сообщает департамент информполитики региона. Наибольшие число участников приняли решение работать в населенных пунктах, которые находятся более чем в 200 километрах от Екатеринбурга. Таким образом, новые педагоги начнут обучать детей в школах Ивделя, Красноуфимска, Бисерти, Верхней Пышмы, Полевского, Березовского, Камышлова, Кушвы, Качканара, Дегтярска, Ирбита, Краснотурьинска, Североуральска, Каменского района, Рефтинского, Нижнетуринского, Пышминского, Артинского, Арамильского, Туринского, Сысертского, Артемовского и Заречного городских округов. Условия договора гласят, что учитель обязан проработать в школе не менее 5 лет со дня, когда был трудоустроен. В соответствии с программой, объем учебной нагрузки у педагогов составляет более 18 часов в неделю. Напомним, 1 сентября свыше 4 тысяч силовиков будут охранять свердловских школьников. Свердловских школьников 1 сентября будут охранять больше четырёх тысяч силовиков

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