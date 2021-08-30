Почетные грамоты и благодарственные письма получили учителя в Нижнем Тагиле

Глава города Владислав Пинаев отметил и тех, кто готовил выпускников, которые набрали по ЕГЭ 100 баллов. Мэр поблагодарил учителей и вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Также 18 педагогов были награждены почетными грамотами министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.