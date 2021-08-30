Почетные грамоты и благодарственные письма получили учителя в Нижнем Тагиле

Почетные грамоты и благодарственные письма получили учителя в Нижнем Тагиле
Почетные грамоты и благодарственные письма получили учителя в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:50ОбществоФото: 1MI
Педагоги — победители и призеры различных профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштаба, получили награды во Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле.

Глава города Владислав Пинаев отметил и тех, кто готовил выпускников, которые набрали по ЕГЭ 100 баллов. Мэр поблагодарил учителей и вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. Также 18 педагогов были награждены почетными грамотами министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Таким образом, по итогам минувшего учебного года лучшими учителями и руководителями стали представители политехнической гимназии, школ № 100, 90, 95, 81, 75/42, 71, 69, 64, 61, 50, 49, 44, 32, 30, 9, 6, лицея № 39, гимназии № 18, а также дошкольных образовательных объединений «Детство», «Радость», «Солнышко», «Маячок». Директора и педагоги оздоровительного комплекса «Звездный», городского Дворца детского и юношеского творчества, школы-детского сада № 105, дома детского творчества Тагилстроевского района тоже получили награды.

Музыкальный руководитель детского сада № 143 Наталья Агинских была награждена знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Она попала в тройку лидеров регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года-2021». Депутаты Нижнетагильской городской Думы отметили заслуги учителя французского языка гимназии № 18 Елены Ольковой. Также в текущем году она заняла первое место в областном конкурсе «Воспитать человека».

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, образовательная система Нижнего Тагила — одна из лучших в Свердловской области. На церемонии Владислав Пинаев выразил благодарность всем участникам мероприятия.

Напомним, 1 сентября 48 учителей начнут преподавать в сельских школах в Свердловской области. Педагоги участвовали в программе «Земский учитель». На данный момент 40 учителей уже получили один миллион рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав Пинаевшколыучителяадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы