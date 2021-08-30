Почти полтора миллиона заплатил должник из Новоуральска после ареста его машины

Почти полтора миллиона заплатил должник из Новоуральска после ареста его машины
Почти полтора миллиона заплатил должник из Новоуральска после ареста его машины
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Житель Новоуральска чуть не лишился своей дорогостоящей иномарки из-за долгов по кредиту. Заемщики обратились в суд – в итоге, машину должника арестовали.

Общий долг уральца составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Кредит он не платил в течение долгого времени, поэтому представители организации-заёмщика были вынуждены пойти в суд. Кредиторы даже хотели взыскать заложенную квартиру должника, сообщает «КП-Екатеринбург».

Судебные приставы наложили арест на иномарку жителя Новоуральска – Kia Sportage SL SLS. Изымать машину не стали, однако предупредили уральца, что в случае непогашения долга он лишиться своего кроссовера и возможности вылета за границу, а также у него арестуют счета.

За два дня мужчина собрал деньги и выплатил долг в полном размере.

Напомним, в Нижнем Тагиле обладательница корейского автомобиля лишилась своей машины за долги по коммунальным платежам.

Материалы по теме:
кредитарестдолгиФССПдолжник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы