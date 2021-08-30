Почти полтора миллиона заплатил должник из Новоуральска после ареста его машины

Житель Новоуральска чуть не лишился своей дорогостоящей иномарки из-за долгов по кредиту. Заемщики обратились в суд – в итоге, машину должника арестовали.

Общий долг уральца составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Кредит он не платил в течение долгого времени, поэтому представители организации-заёмщика были вынуждены пойти в суд. Кредиторы даже хотели взыскать заложенную квартиру должника, сообщает «КП-Екатеринбург». Судебные приставы наложили арест на иномарку жителя Новоуральска – Kia Sportage SL SLS. Изымать машину не стали, однако предупредили уральца, что в случае непогашения долга он лишиться своего кроссовера и возможности вылета за границу, а также у него арестуют счета. За два дня мужчина собрал деньги и выплатил долг в полном размере. Напомним, в Нижнем Тагиле обладательница корейского автомобиля лишилась своей машины за долги по коммунальным платежам. За долги по коммуналке у жительницы Нижнего Тагила забрали автомобиль

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