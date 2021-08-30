Подарочные карты получат люди старшего возраста Свердловской области к Дню пенсионера

Карты уже выпущены, на них зачислена определенная сумма, которую люди старшего возраста смогут потратить в одной из торговых сетей. Выдача карта пройдет на избирательных участках 17–19 сентября. Если же пожилой человек решит голосовать на дому, подарок ему также будет вручен, сообщает департамент информационной политики региона.