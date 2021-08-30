Подарочные карты получат люди старшего возраста Свердловской области к Дню пенсионера

Об этом заявили власти Свердловской области и представители общественных организаций. Идея отмечать День пенсионера появилась несколько лет назад, инициатива также закреплена документально и подписана губернатором региона Евгением Куйвашевым.
В этот праздничный день проводятся торжественные мероприятия и Месячник пенсионера. Для того чтобы все мероприятия прошли на должном уровне, правительство области ежегодно привлекает социальных партнеров.
В нынешнем году мы организовали очередную социальную инициативу в виде подарочной карты для пенсионеров Свердловской области, заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
Карты уже выпущены, на них зачислена определенная сумма, которую люди старшего возраста смогут потратить в одной из торговых сетей. Выдача карта пройдет на избирательных участках 17–19 сентября. Если же пожилой человек решит голосовать на дому, подарок ему также будет вручен, сообщает департамент информационной политики региона.
Как заявили чиновники, несмотря на ограничения из-за короновирусной обстановки, все пожилые люди услышат теплые слова признательности, и никто не останется без внимания. Стоит также отметить, что День пенсионера празднуется только в Свердловской области.
Напомним, в сентябре 2021 года выплаты по 10 тысяч рублей получат российские пенсионеры, в том числе и военные. С инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.