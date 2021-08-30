Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника

Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника
Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника
Сегодня, 16:00ОбществоФото: 1MI
Оправдательный приговор вынес суд присяжных в Екатеринбурге мужчине, который зарезал собутыльника.

Обвиняемый по статье 105 УК РФ (убийство) Максим (имя изменено. — Прим ред.) дважды ударил ножом своего друга после совместного распития спиртных напитков. По версии следствия, пострадавший, бывший военнослужащий, сам напал на обвиняемого.

Трагедия случилась еще в конце 2020 года, когда два приятеля встретились на квартире у обвиняемого и стали распивать горячительные напитки. Через некоторое время знакомый стал вести себя буйно, и приятель вызвал ему такси, оплатив поездку, пишет Е1.

Пострадавший не запомнил номер автомобиля такси и вернулся к Максиму, который уже лег спать. Потерпевший напал на хозяина квартиры, завязалась потасовка, и обвиняемый два раза ударил своего приятеля ножом, который попался ему под руку. Знакомый от полученных травм скончался на месте преступления.

У прокуратуры есть 10 дней на обжалование вердикта. На этом также будут настаивать родственники убитого, которые, помимо тюремного заключения, требуют моральную компенсацию в один миллион рублей.

Напомним, убийцы Ксении Каторгиной обжаловали приговор. Апелляцию будут рассматривать в Санкт-Петербурге. Ранее трое обвиняемых получили в общей сложности 57 лет лишения свободы. Они расправились с девушкой осенью 2019 года после того, как она поехала продавать свой автомобиль Audi Q5.

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Екатеринбург
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