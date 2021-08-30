Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника

Трагедия случилась еще в конце 2020 года, когда два приятеля встретились на квартире у обвиняемого и стали распивать горячительные напитки. Через некоторое время знакомый стал вести себя буйно, и приятель вызвал ему такси, оплатив поездку, пишет Е1.