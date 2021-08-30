Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников

Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников
Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников
Сегодня, 17:25ОбществоФото: 1MI
1 сентября в Свердловской области торжественные линейки будут организованы для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. На мероприятии смогут находиться родители.

Родители школьников обязательно должны находиться в масках. Остальные классы будут всречать новый учебный год в кабинетах вместе с классными руководителями, пишет «Областная газета» со ссылкой на министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

Также как и в прошлом учебном году, на входе в школу будет измеряться температура, использоваться будут разные входы, чтобы избежать столпотворения детей.

Напомним, ранее в управлении образования Нижнего Тагила рассказали о том, как будет организован учебный процесс в новом учебном году.

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