Слова обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки адвокат назвал выдумкой

Адвокат екатеринбуржца Юрия, которого жена Нина обвинила в том, что он ее избил и скинул с балкона, опроверг ее слова и назвал их выдумкой. Алексей Зорин сослался на данные проведенных экспертиз.

Вся эта история Трифоновой выдумана. У нее неуравновешенная психика и склонность к фантазированию, что подтверждается заключением психолого-психиатрической экспертизы, объяснил Алексей. Он добавил, что описание преступления похоже на фильм, как-будто муж ее поднял вверх и выкинул в окно, она повисла, а потом упала. Кроме того, адвокат заявил, что заявление было написано на его подзащитного только через 9 месяцев, а незадолго до этого женщина попросила у экс-супруга порядка 20 миллионов рублей «на жизнь». Однако мужчина отказал. В ходе следственных экспериментов версия Нины также не нашла подтверждения. Зорин рассказал, что когда во время следственного эксперимента выбрасывали манекен, то он каждый раз цеплялся за вывеску или выступ третьего этажа, потом переворачивался и падал в низ головой, боком или спиной. А у нее характер травм, по словам судмедэкспертов, соответствует спланированному падению, как если бы она сделала шаг вперед: сломаны две пятки и травмы нижней части туловища. Если бы она действительно повисла вдоль стены, она бы зацепила и выступ, и вывеску, но этого нет. Мы полагаем, что она сама могла выпасть, говорит адвокат. Он подтвердил, что в крови девушки был найден алкоголь — почти 3 грамма на литр крови, что говорит о неспособности осознавать происходящее. Также оказалось, что Нина приняла снотворное. После ее падения супруг сразу вызвал скорую помощь. При этом в медицинских документах нет информации об избиении. Кроме того, мужчина дважды проходил полиграф. Один раз это было независимое исследование, а второй раз — в полиции. Оба раза детектор показывал непричастность мужчины к падению супруги. Напомним, девушка из Екатеринбурга обвинила своего бывшего супруга в избиении и выталкивании с балкона, что привело ко множественным переломам и девушке пришлось заново учиться ходить. Избил и сбросил с балкона: екатеринбурженка пытается наказать своего бывшего мужа

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