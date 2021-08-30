Смерть героя России и надругательства над котом. Итоги дня в Свердловской области

Смерть героя России и надругательства над котом. Итоги дня в Свердловской области
Смерть героя России и надругательства над котом. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:04ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 августа.

Герой России Роман Шадрин скончался в Екатеринбурге на 55 году жизни. По словам знакомых, он боролся к онкологией и умер после операции. Шадрин провел в больнице несколько дней. Он был директором ЦПКиО и депутатом гордумы.

Руководство контактного зоопарка «Парк бабочек» в Екатеринбурге объявило о закрытии после того, как змея укусила там 5-летнюю девочку. Директор пояснила, что их выставляют живодерами и убийцами после скандала. А на самом деле они всегда хотели привить посетителям любовь к животным. После инцидента Следственный комитет организовал проверку, дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября в Свердловской области. На почве и в воздухе ожидаются заморозки, а также осадки в виде мокрого снега.

Неизвестный надругался над котом в поселке Горбуново под Нижним Тагилом. В результате животному пришлось делать дорогостоящую операцию, теперь ему предстоит длительное восстановление. По словам хозяйки, в ветеринарной клинике ей сказали, что раньше уже были такие случаи.

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