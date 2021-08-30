«Тагильчанам есть, чем гордиться»: Владислав Пинаев посетил стенд УВЗ в Москве

Стенд сделан в стиле железнодорожного вокзала конца XIX века. Рядом на путях находится перспективная железнодорожная продукция предприятия.
Нам есть, чем гордиться. Продукция УВЗ представлена на высочайшем уровне лучших мировых экспонатов, отметил глава Нижнего Тагила.
Также Владислав Пинаев обсудил с руководителями концерна перспективы дальнейшего развития.
Напомним, 6 августа, в ходе визита в Нижний Тагил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, было заключено трехстороннее соглашение между УВЗ, мэрией и правительством региона, направленное на улучшение системы образования в городе.