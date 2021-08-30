Тагильчанам предлагают попасть в книгу рекордов Гиннеса при помощи вышивки крестиком

Тагильчанам предлагают попасть в книгу рекордов Гиннеса при помощи вышивки крестиком
Тагильчанам предлагают попасть в книгу рекордов Гиннеса при помощи вышивки крестиком
Сегодня, 12:36ОбществоФото: Центр развития туризма Нижнего Тагила

Вышиваем крестиком! Тагильчане могут попасть в книгу Гиннеса

Жители Нижнего Тагила, которые умеют или очень хотят научиться вышивать крестиком, могут стать участниками акции «герб города – своими руками».

Акция приурочена к трёхсотлетнему юбилею Нижнего Тагила. По замыслу организаторов, городского дворца детского и юношеского творчества, вышитый крестиком герб города должен попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый большой вышитый герб.

Принять участие в создании полотна могут все желающие. Чтобы принять участие в акции, желающим необходимо связаться с организаторами во ВКонтакте. Там же вам скинут схему вышивки и номер ниток, используемых в создании «шедевра».

Фото:Центр развития туризма Нижнего Тагила

По всем вопросам обращайтесь к администратору группы ГДДЮТ Нижнего Тагила во ВКонтакте или по телефонам +7 (952) 131-08-97, +7 (912) 051-35-09.

Напомним, спортсмен Фанис Хайруллин из Нижнего Тагила установил новый рекорд России на перекладине.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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