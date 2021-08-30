Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ

Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ
Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ
Сегодня, 18:38ОбществоФото: 1MI
Задачей России захватить другие народы и страны назвали в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Однако позже представители епархии заявили, что фраза была выдернута из контекста. На конференции речь шла про времена Петра I. Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова говорила о христианизации Урала. Она имела в виду, что важно, чтобы к церкви присоединились народы ханты и манси, пишет Е1.

Напомним, в Москве прошло первое заседание по делу скандального экс-схиигумена Сергия. В мае 2020 года он был задержан за проповеди, в которых он критиковал власти и РПЦ.

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Екатеринбург
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