Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ

Однако позже представители епархии заявили, что фраза была выдернута из контекста. На конференции речь шла про времена Петра I. Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова говорила о христианизации Урала. Она имела в виду, что важно, чтобы к церкви присоединились народы ханты и манси, пишет Е1.