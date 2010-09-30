Астрономы открыли планету, потенциально пригодную для жизни

По оценке американских астрономов, на поверхности небесного тела можетбыть вода в жидком состоянии, а оцениваемая сила гравитации указывает наналичие атмосферы. Если эти заключения соответствуют действительности,то речь идет о планете с самыми оптимальными для жизни условиями, помимоЗемли, среди всех до сих пор открытых небесных тел. Впрочем, это необязательно означает, что планета пригодна для обитания человека,оговариваются ученые.