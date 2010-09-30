Астрономы открыли планету, потенциально пригодную для жизни
30 сентября 2010, 17:18ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За пределами нашей Солнечной системы на расстоянии 20 световых лет от Земли открыли планету, потенциально пригодную для жизни.
По оценке американских астрономов, на поверхности небесного тела можетбыть вода в жидком состоянии, а оцениваемая сила гравитации указывает наналичие атмосферы. Если эти заключения соответствуют действительности,то речь идет о планете с самыми оптимальными для жизни условиями, помимоЗемли, среди всех до сих пор открытых небесных тел. Впрочем, это необязательно означает, что планета пригодна для обитания человека,оговариваются ученые.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей