«Бирштубе» опротестует решение суда о нелегальном воспроизведении песни

Напомним, накануне прокурорская проверка выявила, что в Бирштубепублично проигрывалась песня Дьюка Эллингтона, но необходимого договорана использование результатов интеллектуальной деятельности с авторамиили Российским авторским обществом у владельцев пивного ресторана нет.Мировой судья признал владельцев ресторана виновными в нарушенииавторских прав в целях извлечения дохода. Виновников обязали выплатить10 тысяч рублей штрафа и конфисковали DVD-плеер.

Как отметил КонстантинПарфенов, договора с РАО у ресторана действительно нет. Когда отавторского общества руководству заведения пришло предложение заключитьконтракт и отчислять деньги за использование музыки, юрист запросилдокументы, подтверждающие полномочия РАО собирать такие отчисления. Врезультате представители Российского авторского общества обратились впрокуратуру с жалобой на ресторан, якобы незаконно использующийфонограммы.

Сейчас Константин Парфенов планирует подать кассационнуюжалобу, чтобы опротестовать решение суда. По его мнению, нижнетагильскийресторан стал жертвой нестыковки закона и действительности. Согласнозаконодательству, за публичное воспроизведение музыки действительнонужно платить. Но пока нет официально уполномоченной министерствомкультуры организации, которая бы собирала эти отчисления. И до сих порне утверждены и тарифы.