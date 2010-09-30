Букмекеры принимают ставки на лауреата Нобелевской премии по литературе

Также в числе фаворитов поэты Адам Загаевский из Польши, Ко Ун из ЮжнойКореи и сириец Али Ахмад Саид Асбар, который пишет под псевдонимомАдонис. Ставки на их победу принимают с коэффициентом 8/1. В спискепретендентов есть и два россиянина - Белла Ахмадулина и ЕвгенийЕвтушенко. Помимо поэтов, на Нобелевскую премию по литературе претендуютпрозаики Харуки Мураками, Милан Кундера, Умберто Эко, Салман Рушди идругие - всего около 70 человек.