Букмекеры принимают ставки на лауреата Нобелевской премии по литературе
30 сентября 2010, 17:23ОбществоОльга
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Британская букмекерская компания назвала фаворитов Нобелевской премии 2010 года по литературе. Главным претендентом считается шведский поэт Томас Транстремер. Ставки на его победу принимают с коэффициентом 5/1.
Также в числе фаворитов поэты Адам Загаевский из Польши, Ко Ун из ЮжнойКореи и сириец Али Ахмад Саид Асбар, который пишет под псевдонимомАдонис. Ставки на их победу принимают с коэффициентом 8/1. В спискепретендентов есть и два россиянина - Белла Ахмадулина и ЕвгенийЕвтушенко. Помимо поэтов, на Нобелевскую премию по литературе претендуютпрозаики Харуки Мураками, Милан Кундера, Умберто Эко, Салман Рушди идругие - всего около 70 человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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