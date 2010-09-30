Грабитель съел похищенные деньги
30 сентября 2010, 17:26ОбществоОльга
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Грабитель съел похищенные деньги, но уйти от ответственности это ему не поможет. Необычный грабеж произошел на рынке Молодежный на Вагонке.
Парень достал из фартука продавца две купюры. Одну банкноту женщина-продавец у него отобрала и подняла шум. Поблизости находились милиционеры, которые и пришли на помощь потерпевшей. Поняв, что скрытьсяне удастся, грабитель съел похищенную тысячу.
Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, теперь преступнику будут делать промывание желудка, чтобы достать вещдок. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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