Грабитель съел похищенные деньги

Парень достал из фартука продавца две купюры. Одну банкноту женщина-продавец у него отобрала и подняла шум. Поблизости находились милиционеры, которые и пришли на помощь потерпевшей. Поняв, что скрытьсяне удастся, грабитель съел похищенную тысячу.