МЧС обращается с экстренным заявлением в связи с грядущим похолоданием
30 сентября 2010, 17:44ОбществоОльга
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Свердловское МЧС выступило с экстренным заявлением в связи с грядущим похолоданием. Похолодание в регионе началось c четверга.
В пресс-центре регионального МЧС отмечают, что неблагоприятныеметеорологические явления могут способствовать повреждению воздушныхлиний связи, электропередач, затруднениям в работе транспорта.
В связи сэтим представители МЧС направили главам муниципальных образованийэкстренное предупреждение с рекомендациями принять меры по недопущениюаварийных ситуаций и привести в готовность все дежурно-диспетчерские иэкстренные службы для оперативного реагирования на возможныепроисшествия, отмечает Накануне.Ру.
Свердловчан же просят безнеобходимости не выезжать на своих автомобилях, быть предельновнимательными на дорогах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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