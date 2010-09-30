МЧС обращается с экстренным заявлением в связи с грядущим похолоданием

В пресс-центре регионального МЧС отмечают, что неблагоприятныеметеорологические явления могут способствовать повреждению воздушныхлиний связи, электропередач, затруднениям в работе транспорта.

В связи сэтим представители МЧС направили главам муниципальных образованийэкстренное предупреждение с рекомендациями принять меры по недопущениюаварийных ситуаций и привести в готовность все дежурно-диспетчерские иэкстренные службы для оперативного реагирования на возможныепроисшествия, отмечает Накануне.Ру.

Свердловчан же просят безнеобходимости не выезжать на своих автомобилях, быть предельновнимательными на дорогах.